График работы травмпунктов в Новосибирске в Новый год 2021: адреса, время работы

Публикуем график работы травмпунктов в Новосибирске в Новый год 2021. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Публикуем график работы травмпунктов в Новосибирске в Новый год 2021. Медучреждения будут работать во всех районах города.

Для жителей всех районов Новосибирска будут в период праздничных выходных круглосуточно будут работать «Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи» на улице Красный проспект 3, ожоговый травмпункт в «Государственной Новосибирской областной клинической больнице» на улице Немировича-Данченко 130 и Офтальмологический травмпункт в «Городской клинической больнице № 1» на улице Залесского 6.

В Дзержинском районе круглосуточно будет работать «Городская клиническая больница № 2» на улице Ползунова 21. Для жителей Дзержинского и Калининского района все праздничные дни с 8:00 до 20:00 будет также работать «Детская городская клиническая больница № 6» на улице Промышленная 2а. Для жителей Калининского района круглосуточно также будет работать «Городская клиническая больница № 25» на улице А. Невского 9. В «Городской больнице № 4» в Пашино развернут ковид-госпиталь, травмпункт там работать не будет.

В Кировском районе круглосуточно будет работать «Городская поликлиника № 22» на улице Зорге 47\1, для жителей Кировского и Ленинского районе все праздничные дни с 8:00 до 20:00 будет работать «Детская городская клиническая больница № 1» на улице Сибиряков-Гвардейцев 36, в Ленинском районе круглосуточно будет работать «Городская поликлиника №16» на улице 2-й пер. Пархоменко.

В Октябрьском районе 4,6,9 января с 9:00 до 15:00 будет работать «Городская поликлиника № 2» на улице Московская 89 и «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2». Она будет работать круглосуточно во все дни, кроме 4,6 и 9 января. В эти дни учреждение будет работать с 00:00 до 9:00 и с 15:00 до 19:00.

Для жителей Центрального и Железнодорожного района круглосуточно будет работать «Городская клиническая поликлиника №1» на улице Серебренниковская 42.

Для жителей Советского района круглосуточно будет работать «Центральная клиническая больница» на улице Пирогова 25. «Городская больница № 3» является сейчас ковид-госпиталем, травмпункт там не работает.

В Первомайском районе круглосуточно будет работать поликлиническое отделение в «Городской клинической больнице № 19»

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