График работы больниц и поликлиник в Новосибирске в Новый год 2021: публикуем расписание

Публикуем график работы больниц и поликлиник в Новосибирске в Новый год 2021. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Публикуем график работы больниц и поликлиник в Новосибирске в Новый год 2021. Медучреждения будут доступны людям на протяжении всех праздников.

— Медпомощь в поликлиниках с 1 по 10 января будет оказываться с девяти часов утра до трех часов дня. Неотложную стоматологическую помощь взрослым и детям круглосуточно будут оказывать в ГБУЗ НСО «Клиническая стоматологическая поликлиника № 3» по адресу: ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 57 и «Новосибирская областная стоматологическая поликлиника» по адресу: ул. Театральная, 46, — рассказали в министерстве здравоохранения Новосибирской области. — Оказание экстренной медпомощи с 31 декабря по 10 января в Новосибирской области будет организована силами центральных городских и районных больниц. При необходимости будет также задействована служба отделения плановой и экстренной медицинской помощи Новосибирской областной клинической больницы.

Травматологическую помощь сибирякам будут оказывать в травмпунктах, работающих по отдельно установленным графикам.

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