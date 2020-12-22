В Новосибирске 90-летняя пенсионерка попала под колеса снегоуборочной техники

Снегоуборочный погрузчик наехал на пенсионерку возле дома. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области.

В Новосибирске снегоуборочная машина сбила 90-летнюю пенсионерку возле многоэтажки. ДТП случилось днем 21 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе в Госавтоинспекции Новосибирской области.

— 52-летний водитель на снегоуборочном погрузчике ехал задним ходом по внутриквартальному проезду к дому № 50/1 по улице Высоцкого. Возле дома № 46 он наехал на 90-летнюю женщину-пешехода, — сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области.

В пресс-службе ГИБДД КП-Новосибирск уточнили, что женщину с травмами госпитализировали в больницу.

Напомним, в тот же день под снегоуборочную машину попала «Волга», на которой ехали два пенсионера. Водитель погиб на месте, пассажирку увезли в больницу с тяжелыми травмами. Из покореженной машины их доставали спасатели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вся голова в крови»: появилось видео, как из покореженной в ДТП «Волги» доставали пенсионеров

Водитель отечественной машины погиб на месте аварии (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru