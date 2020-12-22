В Новосибирске 20-летний парень угнал «Волгу», проехав под шлагбаумом: это попало на видео

Машина уперлась в закрытый шлагбаум, так что он в итоге открылся и пропустил угонщиков. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске четверо молодых людей угнали «Волгу» с парковки возле дома на улице Оловозаводская. Шлагбаум им не помешал: угонщики уперлись прямо в него, так что ограждение открылось. Все произошло 19 декабря. Об этом сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.

— Около 11 часов утра экипаж полка ДПС ГИБДД нашел автомобиль недалеко от места угона. В машине было четверо молодых людей от 16 до 20 лет. За рулем сидел 20-летний, затем к нему подсели еще трое подростков. При этом угонщик не имел водительского удостоверения, также у него имелись признаки опьянения, — рассказали в ГИБДД по Новосибирску.

Всю компанию отвели в отдел полиции. За похищение автомобиля возбудили уголовное дело, а в отношении водителя составили административный протокол. Расследование продолжается.

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