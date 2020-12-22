Уточненный прогноз погоды в Новосибирске на конец декабря 2020 года: когда грянут 38-градусные морозы

Неделя перед Новым годом выдастся морозная. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Стал известен уточненный прогноз погоды в Новосибирске на конец декабря 2020 года. Предновогодняя неделя будет суровой. Вместо тепла в столицу Сибири придут морозы.

— Днем 23 и в ночь на 24 декабря на территории Новосибирска пройдет интенсивный циклон, который вызовет сильный снег, снежные заносы, поземки и ухудшение видимости до 500 метров, — передает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

Ночью 23 декабря температура будет -18 — -20 градусов, местами до -23; днем повысится до -9. 24 декабря станет теплее: температура ночью составит -10 — -12 градусов, днем -6 — -8. Однако перед самым праздником ударят морозы.

— С 26 по 30 декабря ожидается аномально холодная погода с минимальной температурой -38 градусов и ниже, — передает Западно-Сибирский гидрометцентр.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали на новогоднюю ночь слабые морозы и снегопад.

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