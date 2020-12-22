Новосибирская прокуратура вступилась за заключенных, которых заставляли держать руки за спиной

В Новосибирске прокуратура и колония спорят о том, где должны быть руки заключенных во время перемещения по исправительному учреждению. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Калининский районный суд поступил необычный документ. Исправительная колония №8 обратилась с иском к новосибирской прокуратуре. Дело в том, что ведомство пытается отменить правило, когда заключенные должны перемещаться по территории исправительного учреждения с руками за спиной. Оно действовало многие годы.

В колонии пришлась эта идея не по нраву. В исправительном учреждении объяснили для чего необходимо это правило.

— Это необходимо для того, чтобы заключенные, передвигаясь по колонии, не могли друг другу передать запрещенные предметы, — пояснили в ИК №8.

В исправительном учреждении уверены, что никак не ущемляет права заключенных.

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