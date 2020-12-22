В Новосибирске коронавирусом заболели еще 166 человек за сутки

Еще 166 человек заразились коронавирусом в Новосибирской области.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Во вторник, 22 декабря, оперативный штаб Новосибирской области опубликовал данные о ситуации с коронавирусом. За минувшие сутки в регионе выявлено 166 новых случаев заболевания, в том числе у 4 детей. Тем временем выздоровели за сутки 216 человек.
— С начала пандемии коронавирусом в сумме заболели 26 471 человек, из них — 1 553 ребенка. 22 221 пациент выписаны с выздоровлением. Скончались в сумме 895 человек, — сообщили в региональном оперативном штабе.
В отделениях реанимации находятся 167 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 45 пациентов.
В детскую больницу №3 с подозрением на коронавирус и установленным диагнозом госпитализированы 33 ребенка. В инфекционных стационарах лежат 2 296 взрослых пациента.
В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 317 пациентов.
Под медицинским наблюдением находятся 6 257 жителей области, для 78 014 человек меднаблюдение окончено.
Всего в Новосибирской области сделано 1 036 260 тестов на коронавирус.
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