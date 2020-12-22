В Новосибирске от коронавируса скончались семь человек за сутки: что о них известно

От коронавируса умерли семь пациентов. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Во вторник. 22 декабря, стало известно о том, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 7 пациентов инфекционного госпиталя. Это сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Это мужчины в возрасте 66 лет, 67 лет, 78 лет, 83 года, 91 год, и женщины в возрасте 51 год, 69 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 895 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас в реанимации находится 167 человек, на ИВЛ — 45 пациентов.

За последние сутки инфекцию обнаружили у 166 человек, выздоровели 216 пациентов.

С начала вспышки коронавирусом заболел 26471 человек, в том числе 1553 ребенка, выздоровел 22221 пациент.

В Новосибирске губернатор Андрей Травников пригрозил ограничить работу торговых центров из-за предновогодних очередей. Одно из столпотворений снял на видео очевидец. Люди стояли у кассы с елками и новогодней атрибутикой.

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