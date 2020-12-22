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Под Новосибирском 38-летняя женщина зарезала мужа за то, что он ударил ее по щеке

Перед тем, как произошла трагедия, супруги поругались
Ульяна ДЖАНКОВА
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Сибирячку будут судить за убийство мужа. Фото: архив КП

Сибирячку будут судить за убийство мужа. Фото: архив КП

В селе Филиппово Ордынского района 38-летняя сибирячка убила мужа. Перед трагедией супруги поругались. Оба были выпившими. Об этом рассказали в СК по Новосибирской области.

— Это произошло 20 декабря. Супруг пришел домой подвыпивший. Начал предъявлять претензии жене. Пара поругалась. В ходе конфликта 36-летний мужчина ударил по щеке супругу. Женщина, которая также находилась в состоянии алкогольного опьянения, возмутилась, взяла нож и нанесла мужчине один удар в спину. Мужчина умер на месте, — сообщила старший помощник руководителя СКР по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Жена, осознав, что произошло, вызвала врачей и полицейских.

Женщину уже допросили следователи. Она во всем созналась. В скором времени будет решен вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Известно, что ее муж злоупотреблял спиртными напитками. Его неоднократно привлекали к уголовной ответственности. Супруги периодически скандалили и дрались.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала, как мужчина убил друга из-за того, что пока он бегал за выпивкой тот переспал с его гражданской женой.

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