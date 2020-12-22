«Ростелеком» признан «Компанией года» в цифровой отрасли по версии издания «Континент Сибирь»

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Эксперты в числе сильных сторон цифрового оператора назвали прирост выручки в 2020 году, запуск новых проектов и наращивание активов.

- При выборе победителей в номинации «Компания года» мы обращаем внимание не только на темпы развития и прирост финансовых показателей. Оценивается также маркетинговая политика, уровень укрепления позиций компании на рынке, степень экспансионного развития в течение года, а также результаты управленческой политики, - уточнил Александр Месаркишвили, главный редактор делового издания «Континент Сибирь».

Повлияла на оценку экспертов и своевременная реализация поставленных задач. В частности, «Ростелеком» в Сибири в этом году досрочно исполнил второй этап федеральной программы «Цифровая экономика» на территории четырех сибирских регионов: в Томской области, в Республике Алтай, а также в Хакасии и Бурятии. Кроме того, в Новосибирской области и Республике Алтай цифровой оператор завершил работы по федеральной программе «Устранение цифрового неравенства».

- Для нас очень важно, что в 2020 году «Ростелеком» стал в этом рейтинге лучшим на телеком-рынке Сибири. Это признание заслуг каждого сотрудника компании, потому что мы работаем для того, чтобы гарантировать клиентам доступ к самым современным услугам как для работы, так и для жизни. И нам это удается, - отметил Николай Зенин, вице-президент - директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».