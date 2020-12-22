В Новосибирске прокуратура проверит дорогу, где в ДТП погиб 10-летний мальчик и его семья

Семья погибла на трассе под Новосибирском. Фото: ГИБДД по Новосибирской области

В прокуратуре Новосибирской области сообщили о том, что после гибели 10-летнего мальчика и его семьи на трассе в Мошковском районе, организована проверка.

— Прокуратура контролирует, как проходит расследование гибели троих жителей Мошковского района. Кроме того, будет проверено исполнение законодательства в сфере безопасности дорожного движения, — рассказали в ведомстве.

Напомним, трагедия произошла 20 декабря на 47-километре трассы «Сибирь». Там «Жигули» выехали на встречную полосу и столкнулись с «КамаЗом». От удара легковушка превратилась в груду металлолома: все, кто находился в машине, погибли.

Полицейские выясняют обстоятельства страшной аварии.

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