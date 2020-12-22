В центре Новосибирска автобус врезался в кроссовер: есть пострадавшие

Авария случилась на площади Ленина. Фото: Алена ПЯТЕНОК
Во вторник, 22 декабря, на площади Ленина столкнулись автобус № 98 и «Toyota RAV4». Об этом сообщил очевидец аварии.
— Авария случилась около 10 часов утра. Автобус врезался в бок «Тойоты», — рассказал КП-Новосибирск очевидец аварии.
В ГИБДД по городу добавили, что в ДТП пострадал человек.
— Пострадал один из пассажиров автобуса. На месте работает экипаж, информация и обстоятельства аварии уточняются, — сообщил КП-Новосибирск инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
Напомним, с утра 22 декабря город снова сковали 8-балльные пробки. Несколько ДТП случилось в других районах Новосибирска.
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