Прокуратура проверит, почему закрыли школу в разгар учебного года под Новосибирском

В прокуратуре проверят информацию о закрывшейся школе. Фото: соцсети.

В прокуратуре Новосибирской области начали проверку после того, как стало известно о закрытии школы в поселке Октябрьский Мошковского района. Учеников возят на учебу в соседний микрорайон, однако это очень неудобно для детей и их родителей.

— В Интернете появилась информация, что в поселке закрывают Октябрьскую, признав ее аварийной. После закрытия школы дети обучаются в Октябрьской школе №2, расположенной в микрорайоне Светлый. Однако ученикам приходится подолгу ждать автобус на остановке, — сообщают в прокуратуре Новосибирской области.

Напомним, ранее родители жаловались КП-Новосибирск, что их детям приходится идти 7 километров пешком по трассе, если они опоздали на автобус. Кроме того, у здания, куда их привозят, нет остановки, поэтому ребят высаживают в другом месте, и они идут еще 15 минут, чтобы попасть на уроки. Вопрос с аварийной школой решают в местном управлении образования.

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