Пробки в Новосибирске 22 декабря 2020 года: город сковал 8-балльный затор

С утра Новосибирск сковали пробки. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Пробки в Новосибирске 22 декабря 2020 года: город встал в 8-балльном заторе с раннего утра. По данным «2ГИС», в центре Новосибирска произошли многочисленные аварии: на пересечении улиц Максима Горького и Серебренниковской, на Красном проспекте, на улице Железнодорожная, на Ипподромской магистрали.

На левом берегу трудно проехать в районе площади Лыщинского. Там застрял «КАМАЗ». Из-за этого затруднено движение на прилегающей к площади улице Немировича-Данченко. Из-за ДТП пробка собралась на проспекте Карла Маркса.

Также затруднен проезд на площади Труда площади Энергетиков. Из-за строительства четвертого моста там сужена проезжая часть.

— Здесь пробка уже с 6 утра. Стоим и никуда не двигаемся, — сообщают автомобилисты.

Напомним, накануне вечером Новосибирск сковали 10-балльные пробки. В городе шел снег, а на дороге был гололед.

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