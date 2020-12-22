Пробки в Новосибирске 22 декабря 2020 года: город сковал 8-балльный затор

С утра Новосибирск сковали пробки.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Пробки в Новосибирске 22 декабря 2020 года: город встал в 8-балльном заторе с раннего утра. По данным «2ГИС», в центре Новосибирска произошли многочисленные аварии: на пересечении улиц Максима Горького и Серебренниковской, на Красном проспекте, на улице Железнодорожная, на Ипподромской магистрали.
На левом берегу трудно проехать в районе площади Лыщинского. Там застрял «КАМАЗ». Из-за этого затруднено движение на прилегающей к площади улице Немировича-Данченко. Из-за ДТП пробка собралась на проспекте Карла Маркса.
Также затруднен проезд на площади Труда площади Энергетиков. Из-за строительства четвертого моста там сужена проезжая часть.
— Здесь пробка уже с 6 утра. Стоим и никуда не двигаемся, — сообщают автомобилисты.
Напомним, накануне вечером Новосибирск сковали 10-балльные пробки. В городе шел снег, а на дороге был гололед.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru