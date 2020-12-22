Сибирячка подкараулила 83-летнюю пенсионерку в подъезде и вырвала у нее из рук сумку с деньгами

Полицейские поймали сибирячку, ограбившую пенсионерку в подъезде. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Советском районе Новосибирска полицейские задержали 30-летнюю женщину, ограбившую 83-летнюю пенсионерку. Сибирячка подкараулила бабушку в подъезде дома на улице Динамовцев. Когда бабушка вошла внутрь, женщина напала на нее и вырвала сумку из рук. Внутри было 4 тысячи рублей. Это произошло 12 декабря. Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

— Похищенные деньги подозреваемая потратила на собственные нужды. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», — сообщили в ведомстве.

В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские проверяют ее причастность к другим подобным преступлениям на территории Советского района. Известно, что ранее сибирячка судима не была.

Расследование продолжается.

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