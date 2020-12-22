Метеорный поток Урсиды 22 декабря 2020 года в Новосибирске: где и как можно наблюдать

Пик метеорного потока пройдет ночью 22 декабря. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Метеорный поток Урсиды 22 декабря 2020 года в Новосибирске — красивое явление, пик которого пройдет сегодня ночью. Последний звездопад уходящего года можно будет наблюдать со стороны созвездия Малая Медведица. Падающие метеоры будут пролетать с восточной стороны Полярной звезды.

— Следует ожидать потока до 10 метеоров в час. Однако были случаи, когда этот поток радовал обилием падающих звезд, можно было увидеть даже до 120 метеоров в час, — рассказал КП-Новосибирск специалист Большого Новосибирского планетария Олег Кашин.

Лучше всего наблюдать за звездопадом ночью за городом. Правда, сегодня этому могут помешать снегопад и облака. Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра передали, что 22 декабря весь день будет переменная облачность и небольшой снег.

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