Под Новосибирском на трассе «Нива» столкнулась с «Субару»: погибла 62-летняя женщина

Пенсионерка погибла в страшном ДТП под Новосибирском. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области

В Черепановском районе на 39 км автодороги «Сузун-Черепаново» 60-летний водитель «Нивы» выехал на встречную полосу. Там автомобиль столкнулся с «Субару Форестер». От удара «Ниву» полностью смяло. Погибла 62-летняя пассажирка отечественной машины. Это произошло вечером 20 декабря. Об этом рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— Водителя «Нивы» и пассажиры «Субару» — мужчины 38 и 28 лет — с различными травмами госпитализированы в больницу, — сообщили в ведомстве.

По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства дорожной аварии.

Напомним, в тот же день на трассе Р-254 «Новосибирск-Омск» столкнулись «Мазда» и две «Тойоты». В страшной аварии погибла пассажирка одной из иномарок. Женщина с мужем ехала из Коченево в Новосибирск, чтобы купить продукты на новогодний стол. У нее осталась 16-летняя дочь.

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