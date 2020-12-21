Вышел с работы и пропал: в Новосибирске ищут пропавшего мужчину с сединой в волосах

В Новосибирске ищут пропавшего 47-летнего Василия Носкова. Фото: "ЛизаАлерт"

В Новосибирске ищут пропавшего 47-летнего Василия Носкова. Мужчину ищут уже несколько месяцев: 14 августа он вышел с работы и пропал. С этого момента его местонахождение остается неизвестным.

— Приметы: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы с сединой и серо-голубые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирск. — О том, во что мужчина был одет на момент своего исчезновения, неизвестно.

Если вы знаете что-нибудь о том, где сейчас может находиться Василий или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам или сообщите в полицию по единому номеру 112. Волонтеры просят помощи добровольцев в поисках мужчины.

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