Погода в Новосибирске на конец декабря 2020 года: когда похолодает до минус 38 градусов

Погода в Новосибирске на конец декабря 2020 года будет морозной. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске на конец декабря 2020 года будет морозной. В некоторые дни синоптики прогнозируют похолодание вплоть до -38 градусов.

— На этой неделе новосибирцев ожидает похолодание, в среднем температура воздуха будет составлять до -10…-14 градусов, в будние дни будет пасмурно, возможен также снегопад. Однако в выходные 27 и 28 декабря сибиряков ожидает похолодание до -34…-38 градусов и ясная погода. В последние дни месяца в городе также будет стоять холодная погода -31…-36 градусов, осадков или облачности в эти дни не ожидается, — сообщает сайт «Гисметио».

Согласно данным сайта Яндекс.Погода, в Новосибирске на конец декабря также ожидается похолодание до -28…-30 градусов.

Ранее замминистра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Ставицкий сообщил о том, что на трассах региона была развернуто 30 пунктов обогрева — специализированных машин, которые могут оказать техническую помощь автомобилистам. В них для водителей приготовлена теплая одежда, тепловые пушки, провода для прикуривания автомобиля, трос, инструменты. При необходимости, людей, оказавшихся в трудной ситуации, могут доставить в ближайшее теплое место — как правило, до ближайшего участка дорожных служб, а авто, с согласия водителя, могут транспортировать в теплый бокс.

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