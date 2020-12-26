Суд поставил точку в истории, которая случилась еще весной 2019 года в Железнодорожном районе. Началось все с того, что банда подростков во главе с 18-летним Ш. пригласили бывшего одноклассника из кадетского корпуса на встречу, якобы посмотреть новую машину.17-летний парень пришел к магазину ЦУМ, и там бывшие одноклассники начали требовать у него телефон, угрожая ножом и отверткой. Парень отдал смартфон, его посадили в машину и стали требовать отдать деньги. Затем все вместе приехали к подростку домой, заставили отдать 20 тысяч рублей, ноутбук и планшет. Вымогатели вместе с подростком отправились в ломбард и принудили парня продать технику.— На этом преступники не остановились и потребовали еще 40 тысяч рублей. Потерпевший предложил занять денег у родителей. Взрослые поняли, что с сыном что-то не так и вышли из квартиры — но вымогатели испугались и решили скрыться, — рассказал помощник прокурора Железнодорожного района Иван Милюков.Родители убедили 17-летнего сына написать заявление о вымогательстве в полицию. Вскоре подозреваемых задержали, на суде они отрицали вину. В свою защиту они сказали, что требовали вернуть долг в 50 тысяч по расписке. Однако потерпевший доказал, что расписка была фиктивной и никаких денег он не занимал.— Подростки ранее судимы не были. Организатору на момент преступления быо 18 лет, он получил 7 лет колонии строгого режима. Двум 17-летним подросткам суд назначил 3,5 года колонии условно, — рассказал Иван Милюков.Приговор в законную силу не вступил.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru