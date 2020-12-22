Погода в Новосибирске на 22 декабря 2020 года: синоптики рассказали, чего ждать

Рассказываем, какой будет погода в Новосибирске. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске 22 декабря 2020 года: будет по-прежнему холодно, весь день будет идти снег.

— Температура воздуха днем составит -14 — -16 градусов, ночью — -16 — -18. Ожидается облачность с прояснением, местами небольшой снег. Утром местами изморозь и гололедица. Подует юго-западный ветер 6-11 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

По Новосибирской области днем будет -14 — -19, ночью — 16 — -21, при прояснениях до -27 градусов. Будет также облачно с прояснениями, днем небольшой снег, днем изморозь и гололедица. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, местами порывы до 16.

«Яндекс. Погода» обещает небольшой снег. Температура весь день будет в районе -15 — -16 градусов.

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