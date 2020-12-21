Поиски семьи с двумя детьми, пропавшей в Новосибирске, завершены: об этом заявили волонтеры

Семья загадочно исчезла 17 декабря. Фото: «Лиза Алерт»

Поиск семьи Фреюк, загадачно исчезнувшей в Новосибирске 17 декабря, завершен. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Новосибирск.

— Семья благополучно вышла на связь с родными, заявитель закрыл поиск, — сообщается в официальной группе Вконтакте поискового отряда.

В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск сообщили, что мероприятия по установлению конкретного местонахождения семьи продолжаются. КП-Новосибирск выясняет подробности и следит за развитием событий.

Напомним, ранее журналисты КП-Новосибирск писали о том, что история с загадочным исчезновением семьи может иметь криминальный подтекст. Глава пропавшей семьи Александр Фреюк имеет все шансы стать подозреваемым в деле о крупном мошенничестве. Его знакомые утверждают, что он занимал у них крупные суммы под процент и не возвращал. Предположительно мужчина занял около 10 миллионов рублей перед своим исчезновением. В последний раз камеры зафиксировали Фреюк с детьми в Москве в аэропорту «Внуково». Потом очевидцы утверждают, что видели их на Киевском вокзале, а дальше след сибиряков потерялся. Однако после этого Александр опубликовал в своих соцсетях видеообращение к своим подписчикам, где утверждал, что никаким мошенничеством он не занимался. Но подробности всего произошедшего мужчина решил, тем не менее, пока не рассказывать. На страничке пользователя была даже отмечена геопозиция «Новосибирск». При этом родные и близкие семьи уверяли, что их нет в городе.

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