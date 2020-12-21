Пожар в бане в Новосибирске 21 декабря 2020 года удалось потушить практически за полчаса. Фото: ГУ МЧС по НСО

Пожар в бане в Новосибирске 21 декабря 2020 года удалось потушить практически за полчаса. У двухэтажного здания частично обрушилась кровля. Произошедшее снимали на виедо очевидцы, позже ролик попал в сеть.

Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по НСО

— Из бани пожарные вынесли 200 литров солярки, что позволило предотвратить возможное обострение обстановки. От возгорания также удалось защитить два ближайших жилых дома, однако из-за высокой температуры у них оплавилась часть облицовки, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

У двухэтажного здания частично обрушилась кровля. Фото: ГУ МЧС по НСО

Площадь пожара составила 40 квадратных метров. В результате случившегося никто не постралал: хозяева зданий находились на месте происшествия. Причины пожара будут установлены позже дознавателями МЧС.

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