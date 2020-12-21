Пожар в бане в Новосибирске 21 декабря 2020 года: здание полностью в огне

Пожар в бане в Новосибирске 21 декабря 2020 года произошел вечером. Фото: Кадр из видео

Пожар в бане в Новосибирске 21 декабря 2020 года произошел вечером, в пожарную часть сообщение о возгорании в СНТ «Мир» поступило около шести часов. Сейчас спецслужбы работают на месте ЧП. Произошедшее сняли на видео очевидцы.

— По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений двухэтажное здание бани было полностью в огне. Первый этаж постройки выполнен из кирпича, второй — деревянный. В настоящий момент пожарные работают на месте происшествия: они ликвидируют огонь в самой бане и защищают от возгорание стоящие рядом дома, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

По словам хозяев бани, внутри здания на момент произошедшего никого не было, информации о пострадавших в данном пожаре не поступало.

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