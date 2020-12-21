Пробки в Новосибирске 21 декабря 2020 года: на Восходе не проехать

Пробки в Новосибирске 21 декабря 2020 года затронули оба берега. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске 21 декабря 2020 года затронули оба берега. Согласно данным портала Яндекс.Пробки, общая загруженность городских дорог сейчас оценивается в 9 баллов.

На правом берегу движение сильно затруднено на таких улицах, как Проспект Димитрова, Фабричная, Дуси Ковальчук, Октябрьская, Большевистская, Восход, Кирова, Красный проспект, Нарымская, Богдана Хмельницкого и Никитина. На левом берегу автомобильные заторы есть на таких улицах, как Блюхера, Немировича-Данченко, проспект Карла Маркса, Ватутина, Титова, Станционная, Петухова, Мира, а также на Советском шоссе и проезде Энерегетиков. Трудно проехать также по Октябрьскому и Димитровскому мосту.

Общая загруженность городских дорог сейчас оценивается в 9 баллов. Фото: https://yandex.ru/maps

На картах также видно, что на некоторых участках дороги, где есть автомобильные заторы, произошли ДТП. Возможно, одной из причин образовавшихся в городе пробок стал сильный снегопад.

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