В мэрии объяснили, во сколько будут закрывать каток неприличной формы у оперного театра в Новосибирске

Каток уже полюбился многим новосибирцам. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Новосибирске в пятницу, 18 декабря, заработал главный городской каток у театра оперы и балета. В прошлом году он уже прославился на всю страну из-за своей двусмысленной формы. Любители коньков уже успели опробовать местный лед, однако многие люди при этом пожаловались на то, что каток хоть и должен, по идее, работать до десяти вечера, но многих посетителей просят уйти оттуда на час раньше.

На баннере возле раздевалок в расписании также указано, что каток работает до 21:00. При этом на сайте мэрии действительно указано время до 22:00, что вводит в заблуждение многих новосибирцев. Чтобы разобраться, когда же все-таки работает каток у оперного, мы обратились к вице-мэру Новосибирска и главе департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Анне Терешковой.

— Каток должен работать до десяти часов вечера — как указано на сайте мэрии, — пояснила Анна Терешкова КП-Новосибирск.

Напомним, на катке есть теплые раздевалки, а коньки там можно взять напрокат. Их аренда на час будет стоить 80 рублей для детей до 14 лет и пенсионеров и 150 рублей для взрослых. Со своими коньками на каток вход свободный.

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