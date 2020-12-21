Завершены поиски новосибирца, страдающего потерей памяти

Пропавшего новосибирца с потерей памяти нашли в Тогучине. Фото: УТ МВД по СФО
Пропавшего новосибирца с потерей памяти нашли в Тогучине — он собирался уехать оттуда на поезде в другой город. В полицию об исчезновении парня заявила его 59-летняя мать.
— Когда женщина обратилась в полицию, ее сына не было дома уже больше 13 часов. Транспортные полицейские установили, что пропавший сейчас может находиться в городе Тогучине — информацию об этом сразу же направили в линейный пункт полиции на станции Тогучин. Патрульно-постовой отряд обнаружил парня на перроне железнодорожной станции, откуда он намеревался ехать в город Белово Кемеровской области, — сообщает пресс-служба УТ МВД по СФО.
Полицейские убедили парня отказаться от своей затеи и вернули его домой. Всего пропавшего новосибирца искали около трех часов. Позже, мама молодого человека поблагодарила правоохранителей за помощь.
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