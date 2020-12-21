Алкоголь - главная причина происшествий минувших выходных

Фото предоставлено пресс-службой АБ ГВАРДИЯ.

18 декабря в 15.05 в супермаркете на улице Планировочной бойцами ГБР был задержан мужчина, который днем ранее похитил в этом магазине упаковку пива. Факт кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения, и работники магазина легко опознали вора, как только он появился вновь. Задержанный был передан сотрудникам полиции вместе с изобличающей его видеозаписью.

19 декабря в 15.32 сигнал тревоги поступил из хозяйственного магазина, находящегося в микрорайоне Горский. Продавцы попросили «гвардейцев» помочь нетрезвому мужчине, мирно спящему на входе. Бойцы ГБР разбудили мужчину, но поняли, что из-за сильного алкогольного опьянения тот не может передвигаться самостоятельно. Пришлось вызвать бригаду «Скорой помощи», которая увезла несостоявшегося покупателя в больницу.

19 декабря в 22.02, когда время продажи алкоголя уже закончилось, а магазин на улице Зорге закрывался, один из посетителей, не успевших совершить покупку, стал настойчиво требовать, чтобы его обслужили и продали бутылку пива. Вызванные тревожной кнопкой бойцы ГБР вывели нарушителя.

20 декабря в 21.25 бойцы ГБР ГВАРДИИ прибыли в один из ресторанов Новосибирска - в нарушение внутренних правил заведения гость распивал принесенные с собой спиртные напитки. Мужчину пришлось вывести из заведения, так как в дальнейшем обслуживании ему отказали.