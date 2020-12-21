В Новосибирской области дедушку-тихоню, который убил и расчленил троих мужчин, признали невменяемым

Тела были найдены в погребе. Фото: СКР по Новосибирской области.

В понедельник, 21 декабря, стало известно о том, что расследование убийства трех жителей села Северное завершено. В преступлении обвинили 67-летнего мужчину. Во дворе его дома нашли останки убитых мужчин.

— Психолого-психиатрической судебной экспертизой обвиняемый признан страдающим хроническим психическом расстройством. Уголовное дело направлено в суд для применения в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера, — сообщила старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Напомним, в конце апреля полицейские вышли на серийного маньяка в селе Северное Новосибирской области. Он убивал своих собутыльников и прятал их тела у себя в огороде и туалете. Когда очередной житель села пропал, полицейские пришли к пенсионеру домой, так как возле его дома стоял велосипед пропавшего мужчины. Сотрудник увидел на участке отрезанный половой орган жертвы. Он зашел внутрь, начал осмотр территории. В итоге часть тела пропавшего нашли в туалете, часть в огороде. А в погребе, когда сняли дощатый пол, нашли два скелета.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Маньяк-тихушник, сам себе на уме»: в доме сибиряка нашли два скелета и расчлененный труп пропавших без вести.

Этих мужчин искали по всей Новосибирской области, а нашли в погребе местного жителя, который ранее сидел за убийство родной сестры. (подробнее)