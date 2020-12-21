В Новосибирске микроавтобус вылетел на встречную полосу и едва не столкнулся с двумя иномарками: это попало на видео

Микроавтобус вылетел на встречку. Фото: стоп-кадр

В Железнодорожном районе Новосибирска на улице Нарымской микроавтобус занесло и выбросило на встречную полосу. В это время там ехало несколько машин. Видеорегистратор одной из них снял происшествие на дороге.

На кадрах видно, как микроавтобус вынесло на встречную полосу. Он чудом на своем пути не задел две иномарки. Водители легковушек успели среагировать и отскочить в сторону.

По предварительной информации никто не пострадал.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что на трассе «Новосибирск-Омск» произошло страшное ДТП. Там столкнулись «Мазда» и две «Тойоты». Погибла пассажирка одной из легковушек. У нее осталась 16-летняя дочь. По ее словам мама с отчимом поехали с Коченево в Новосибирск за продуктами к новогоднему столу.

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