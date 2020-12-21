Кричали всем: «С Новым годом!»: новосибирцы выстроили на парковке елку из 47 машин

Почти полсотни машин выстроились в елочку. Фото: предоставлено героиней публикации.

Жители Новосибирска оригинально подготовились к Новому году. Несколько семей собралось на парковке возле аквапарка. Из своих машин они построили на дорогу большую елку и зажгли фары, которые горели, как гирлянда. Всю эту красоту из высоты снял дрон.

— Я случайный свидетель. Сначала не могла понять, что происходит на стоянке: все в машинах, все мигает, дрон летает. Затем из машин вышли люди и начали кричать: «Новосибирск, с Новым годом!» Это несколько семей с ребятишками в выходной день организовались. Все было красиво, энергетика такая крутая. Я у них ничего даже не спросила — было ощущение, что мы знакомы всю жизнь. Счастлива, что оказалась рядом с такими позитивными людьми, — рассказала КП-Новосибирск Катерина Шикурнова.

Всего во флешмобе участвовало 47 машин, а «верхушкой» елки стал эвакуатор.

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