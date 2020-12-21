О работе Общественной палаты Новосибирской области в 2020 году рассказал Роман Бубенов

Роман Бубенов председатель комиссии по развитию информационного общества и взаимодействию со СМИ. Фото: Анастасия ПУТИНЦЕВА

В 2020 году начал работу седьмой созыв региональной Общественной палаты. Ее состав был обновлен на 48%. Многие члены шестого созыва перешли в другие комиссии палаты, где продолжают активно вести свою деятельность. Например, Роман Бубенов теперь возглавляет комиссию по информационной политике и взаимодействию со СМИ, он подвел итоги уходящего года.

- Год был динамичным и в то же время напряженным, Общественная палата достойно справилась со всеми вызовами. Мы смогли найти точки соприкосновения с органами исполнительной и законодательной власти и увидели, как сплотилось общество в период пандемии. В новый состав вошли амбициозные люди с активной гражданской позицией, которые делают для Новосибирской области много полезного, - рассказал Роман Бубенов.

Роман Николаевич также отметил, какие задачи стоят перед комиссией Общественной палаты региона по информационной политике и взаимодействию со СМИ, председателем которой он и является.

- Мы довольно тесно стали работать с новым профильным министерством информационного развития Новосибирской области. Благодаря совместной работе мы решили ряд вопросов, касающихся формирования коммуникации между гражданским обществом и органами исполнительной и законодательной власти, в числе которых организация горячих линий, дистанционного процесса обучения школьников, работа на выборах и голосовании за поправки к Конституции РФ, - пояснил Роман Бубенов.

Председатель комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ уточнил, что в ноябре и декабре члены и эксперты Общественной палаты активно участвовали в радиоэфирах.

- В радиоэфирах мы говорили на такие темы, как проблемы новой социальной политики и возможности устранения социальной напряженности в обществе, участие Общественной палаты в развитии гражданских институтов на территории НСО, вопросы профилактики коронавирусной инфекции в регионе, взаимодействие минздрава Новосибирской области и других ведомств, роль Общественной палаты в развитии инвестиционной привлекательности Новосибирска. Также рассказывали о приоритетных направлениях деятельности ОП, общественном контроле, обсудили проблемы молодежной политики, развития физкультуры и спорта, добровольчества и благотворительности в регионе, - перечислил Роман Бубенов.