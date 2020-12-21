«Дико привлекательная, кисуля»: сибирячка в коротких шортах и кожаных сапогах взбудоражила соцсети откровенным танцем

Елена Яткина опубликовала новый ролик с откровенным танцем. Фото: стоп-кадр/fraules
Сибирячка Елена Яткина опубликовала в своем аккаунте в Инстаграме новый ролик с откровенным танцем. В качестве костюмов танцовщица и хореограф выбрала коротенькие шорты и кожаные сапоги на каблуках.
Ролик набрал более 85 тысяч просмотров.
К слову, сибирячка придумала танец буквально за несколько часов до мастер-класса в Санкт-Петербурге.
— Вот так бывает, что ты выбираешь, что давать ученикам прямо перед классом! Накидываешь, придумываешь.. И круто, когда выходит так, как ты видишь это в своей голове! — прокомментировала ролик Елена Яткина.
Танец сибирячки вызвал бурное обсуждение.
— Дико привлекательная, кисуля!
— На это можно смотреть вечно.
— Какая мощь, скорость, энергия — потрясающе.
Более трехсот людей выразили свое восхищение танцем сибирячки.
Напомним, Елена Яткина — известная новосибирская танцовщица и хореограф. Она запомнилась своими роликами с танцами в стиле «тверк» и «хай хилз». Она выступает как одна, так и в команде. Елена со своими мастер-классами ездит не только по России, но и по всему миру. Недавно к Елене на мастер-класс приезжала известная в России блогер Александра Митрошина. Девушка сейчас активно обучается танцам. Их совместное видео набрало более миллиона просмотров меньше чем за сутки.
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