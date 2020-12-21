Об итогах работы Общественной палаты Новосибирской области в 2020 году рассказала Галина Гриднева

Председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Борисовна Гриднева. Фото: Анастасия ПУТИНЦЕВА

25 июня 2020 года к своим полномочиям приступил седьмой созыв Общественной палаты Новосибирской области. За время работы нового созыва общественники встречались на различных площадках, где поднимали проблемы, касающиеся гражданского общества. В том числе обсуждалось развитие системы общественного контроля, поддержка некоммерческих обществ и гражданских активистов. Большая работа была проделана по организации общественного наблюдения на выборах всех уровней.

- Хочу отметить активность работы всех членов и экспертов Общественной палаты седьмого созыва. Сегодня мы держим на контроле реализацию нацпроектов, входим в состав проектных офисов, в рамках диалоговых площадок информируем граждан о ходе исполнения нацпроектов и получаем от жителей области обратную связь, - рассказала Галина Гриднева, председатель региональной Общественной палаты.

Она же отметила работу благотворителей и добровольцев, которые помогали врачам, пенсионерам, детям во время пандемии 2020 года.

- Конкурс «Во благо» стал ярким событием в жизни общественности Новосибирской области. В этом году мы даже учредили специальную номинацию за оказание помощи в период пандемии, - напомнила Галина Гриднева. - Хочу отметить, что проект «Со мной регион успешнее» дал возможность активизироваться неравнодушным гражданам, которые не только в Новосибирске, но и в районах области объединяют вокруг себя соседей, коллег и облагораживают дворы, улицы, строят детские площадки, зоны отдыха. Проект получил дальнейшую поддержку правительства Новосибирской области.

Галина Гриднева рассказала о планах на 2021 год. Она отметила, что предстоит продолжить работу над реализацией перечня поручений Президента РФ, которые он дал на встрече с членами Общественной палаты РФ 25 июня 2020 года.

- Главная задача, которую нам предстоит решать, - это улучшение качества жизни граждан России, что отмечено в пункте семь перечня поручений президента, - подчеркивает Галина Гриднева. - Мы нацелены на совместную работу с Общественной палатой РФ, органами законодательной и исполнительной власти на всех уровнях (федеральном, региональном и муниципальном). Работа, которую мы проводили в 2020-м, продолжится и в следующем году.