В Новосибирске от коронавируса умерли семь человек за сутки: что о них известно

В Новосибирске от коронавируса умерли еще 7 пациентов. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В понедельник, 21 декабря, стало известно что за последние сутки от коронавируса умерли еще 7 пациентов инфекционного госпиталя. Это сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Мужчины в возрасте 59 лет, 64 года, 66 лет, 67 лет, 73 года и женщины в возрасте 60 лет и 74 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 888 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас в реанимации находится 174 человека, на ИВЛ — 46 пациентов.

За последние сутки инфекцию обнаружили у 165 человек, выздоровели 98 пациентов.

С начала вспышки коронавирусом заболел 26305 человек, в том числе 1549 детей, выздоровели 22005 пациентов.

Те, кто переболел коронавирусом, обнаружили, что у них через 2-3 месяца после выздоровления у них начали искажаться запахи и вкусы. Ученые объяснили, почему это происходит и как избавиться от побочки.

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