В Новосибирске вновь подняли вопрос о противодействии коррупции

Участники конференции отметили, что вопрос борьбы с коррупцией остается актуальным. Фото: Михаил ДОКУКИН

В Общественной палате Новосибирской области обсудили разрешение коррупционных проблем с помощью общественного контроля. Межрегиональная научно-практическая конференция «Общество и коррупция: актуальные вопросы» прошла в очно-заочном формате при поддержке Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание».

Мероприятие прошло в стенах правительства Новосибирской области. Помимо общественников в нем приняли участие представители органов исполнительной и законодательной власти, местного самоуправления, силовых структур и надзорных органов.

По словам председателя Общественной палаты Новосибирской области Галины Гридневой, борьба с коррупцией является нравственным аспектом.

Главный федеральный инспектор по Новосибирской области Юрий Семенов в своем выступлении подчеркнул, что коррупция тормозит не только региональное развитие, но и государственную систему.

Свое мнение высказала заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова. По ее словам, коррупция всегда оказывала воздействие на все сферы общественного и государственного устройства.

- Коррупция по-прежнему негативно влияет на развитие конкуренции, экономический потенциал любого региона. Эти проблемы, вне всякого сомнения, необходимо решать как можно эффективнее и успешнее. Новосибирская область сегодня выступает территорией, где любые проявления коррупции неприемлемы, - сказала заместитель губернатора.

Ирина Мануйлова подчеркнула, что в регионе создаются все условия, чтобы предотвратить создание коррупционных схем.

Председатель Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание», депутат Госдумы Любовь Духанина привела статистику по ситуации с коррупцией в стране. Согласно обнародованным данным, большинство соотечественников не одобряют коррупцию, при этом некоторые из них признаются, что сами берут взятки, размер которых варьируется от 500 рублей до 250 тысяч рублей. Срез мнения показывает, что россияне зачастую не считают коррупцией денежную благодарность врачу за лечение или плату за зачет, если студент сам предложил преподавателю вознаграждение. По словам Любови Духаниной, людям не хватает информации о том, что делать, если у них вымогают взятку.

- Многие боятся обращаться в соответствующие органы, а куда еще можно сообщить о проявлениях коррупции, люди не знают, - отметила она.

Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева считает, что борьба с коррупцией заключается как в принятии антикоррупционного законодательства и его реализации на практике, так и в формировании уважительного отношения к праву и закону посредством разработки и реализации мер по формированию антикоррупционного правосознания.

По результатам обсуждения участники приняли решение подготовить рекомендации для органов власти.