«Била в грудь и живот»: сибирячка заманила мужчину на свидание и напала на него с ножом

Полиция узнала о происшествии от медиков. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Против 42-летней жительницы поселка Восход в Новосибирской области возбудили уголовное дело. Сибирячка серьезно ранила своего 52-летнего ухажера, когда пришла к нему в гости на свидание.

— 20 декабря пара выпивала вместе в квартире на улице Садовой. В это время они поссорились. Женщина схватилась за нож и ударила им мужчину в грудь и в живот. Его увезли на «скорой помощи» в городскую больницу. Врачи диагностировали проникающее ранение грудной клетки и брюшной полости. Они рассказали обо всем в полицию, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Сибирячку задержали. Выяснилось, что раньше у нее были проблемы с законом. Сейчас полицейские возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и проводят расследование.

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