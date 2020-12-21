Мама напугалась: в Новосибирске двухлетняя девочка застряла в лестнице двухъярусной кровати

Спасатели помогли малышке, застрявшей в кровати. Фото: МАСС
Напуганная жительница дома по улице Новогодняя Кировского района обратилась к спасателям МАСС за помощью. Ее двухлетняя дочка застряла между спинкой и лестницей двухъярусной кровати. Сама мама не смогла освободить малышку. Это произошло вечером 20 декабря.
— Помощь оказана. Нога ребенка деблокирована. Девочка передана матери. В медицинской помощи не нуждается, — сообщили в МАСС.
Спасательная операция заняла около 20 минут.
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Напомним, в Ленинском районе Новосибирска 7-летний мальчик просунул голову между железных прутьев ворот и застрял. Мама не смогла помочь ребенку. Женщина вызвала спасателей МАСС.
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