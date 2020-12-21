В Новосибирске продавец ювелирного магазина ударила грабителя с ножом, а потом помогла его поймать

Грабитель с ножом стащил в ювелирном магазине золотые цепочки. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске продавец ювелирного магазина, расположенного на улице Гоголя, дала отпор вооруженному грабителю. Это произошло 19 декабря вечером.

В магазин зашел мужчина в маске и с ножом. Он потребовал у консультанта золотые цепочки. Продавец открыла ему витрину, чтобы грабитель взял то, что хочет. Но как только мужчина собирался взять золото, консультант не растерялась и зажала его руку дверцей витрины. Однако грабитель оказался сильнее: он выхватил руку вместе с золотом и убежал. Женщина бросилась за ним вдогонку. Об этом рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— На помощь консультанту пришли прохожие, которые сбили с ног беглеца. В этот момент на маршруте патрулирования находился экипаж ППС. Полицейские оперативно прибыли на место происшествия. Злоумышленник был задержан в районе улицы Каменской. Похищенное было изъято и возвращено владельцам, — рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

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