В Новосибирске автомобиль такси пробил ограждение и повис на краю огромной ямы

Бетонный блок не дал машине упасть в яму. Фото: "Инцидент Новосибирск".

В ночь с воскресенья на понедельник, 21 декабря, таксист едва не провалился в огромную яму на улице 25 Лет Октября. Его не остановили даже бетонные блоки, которыми коммунальщики огородили участок ремонтных работ. По словам очевидцев, машина неслась на большой скорости. Пробив ограждение, автомобиль буквально повис на краю пропасти.

В ГИБДД прокомментировали КП-Новосибирск ДТП.

— Водитель сбежал с места аварии до приезда сотрудников дорожно-патрульной службы. Сейчас его разыскивают, — сообщил КП-Новосибирск инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

Про предварительной информации, таксист сел за руль выпившим.

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