Сибирячка открыла в Аргентине бар, где на Новый год будут подавать оливье в тарталетках

Сибирячка решила накормить аргентинцев оливье на Новый год. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Новосибирска Антонина Илющенко переехала в столицу Аргентины двадцать лет. Это была идея мужа. На переезд в жаркую страну женщина решилась не сразу. Супругу пришлось любимую уговаривать, ведь у пары на тот момент было двое детей.

Однако переезд все-таки состоялся. Уже в Аргентине в семье появился третий ребенок. Сибирячка рассказывает, что за время пока они живут в Аргентине, в России были лишь однажды. Как раз на празднование Нового года.

— В Буэнос-Айрес в декабре — тридцатиградусная жара. Там так не хватает снега. Когда есть возможность, мы стараемся выехать в Сан-Карлос-де-Барилоче — это город в 1 500 километров от Буэнос-Айреса, лежащий у подножия Анд. Там есть горнолыжные курорты, — рассказала Антонина в беседе с изданием «Ведомости». — Самый первый Новый год, который мы здесь встречали, я по традиции наготовила тазик оливье.

А в этом году сибирячка открыла свой бар. Там будут подавать маленькими порциями оливье в тарталетках. Сибирячка очень надеется, что салат не испортился на жаре. Первая дегустация пройдет 31 декабря.

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