Пробки в Новосибирске 21 декабря 2020 года: проезд затруднен на улице Большевистской

В Новосибирске многокилометровая пробка образовалась на улице Большевистской.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Пробки в Новосибирске 21 декабря 2020 года: из-за ДТП растянулся многокилометровый затор на улице Большевистская. Авария произошла у здания №137 по улице Большевистская. Об это сообщает «2ГИС».
Трудно проехать от разъезда Иня до «Речного вокзала».
— Пробка на ровном месте, — сообщают расстроенные водители.
В целом по городу пробки оцениваются в 7 баллов.
Напомним, в МЧС по Новосибирской области предупредили об ухудшении погодных условий. В Новосибирск придут 30-градусные морозы. На дорогах по-прежнему сохраняется гололед. Водителей просят быть особо внимательными: соблюдать дистанцию и скоростной режим.
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