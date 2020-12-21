Пробки в Новосибирске 21 декабря 2020 года: проезд затруднен на улице Большевистской

В Новосибирске многокилометровая пробка образовалась на улице Большевистской. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Пробки в Новосибирске 21 декабря 2020 года: из-за ДТП растянулся многокилометровый затор на улице Большевистская. Авария произошла у здания №137 по улице Большевистская. Об это сообщает «2ГИС».

Трудно проехать от разъезда Иня до «Речного вокзала».

— Пробка на ровном месте, — сообщают расстроенные водители.

В целом по городу пробки оцениваются в 7 баллов.

Напомним, в МЧС по Новосибирской области предупредили об ухудшении погодных условий. В Новосибирск придут 30-градусные морозы. На дорогах по-прежнему сохраняется гололед. Водителей просят быть особо внимательными: соблюдать дистанцию и скоростной режим.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru