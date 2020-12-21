Погода в Новосибирске на 21 декабря 2020 года: наступят морозы до -30

В Новосибирске будет очень холодно и ветрено. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске 21 декабря 2020 года: в регионе по-прежнему сильные морозы, ветер и метели.

— Температура воздуха днем составит -14 — -16 градусов, ночью — -20 — -22. Ожидается облачность с прояснением, местами небольшой снег, метель, на дорогах гололедица и снежные заносы. Будет дуть юго-западный ветер 4-9 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

По Новосибирской области днем будет -14 — -19, ночью — -17 — -19, при прояснениях до -29 градусов. Будет также облачно с прояснениями, днем небольшой снег, днем поземки, метель, изморозь и гололедица. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14.

«Яндекс. Погода» обещает небольшой снег. Температура утром будет -21 градус, а к вечеру уже поднимется до -14.

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