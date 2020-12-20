В Новосибирске муж и жена попались на выдаче незаконных кредитов

Сейчас с задержанными работают следователи. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Два года в Новосибирске под разными вывесками работала сомнительная кредитная организация, которую возглавляла семейная пара.Мужчину и женщину полицейские задержали в Москве 16 декабря. Признаваться в совершенных преступлениях они пока не торопятся.

— Под непосредственным руководством 25-летнего жителя Новосибирска и 30-летней женщины организованная преступная группа с апреля 2018 года по настоящее время, путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом оказания информационно-консультативных услуг по вопросам получения кредитов, а также помощи в подготовке и сборе документов на оформление займов, подбору кредитной организации, похищали принадлежащие людям денежные средства, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

В настоящее время в отношении пары возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере». Проводится следствие, чтобы выяснить, были ли они замешаны в других мошенничествах, и кто им помогал.

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