«Требовали 7 бутылок коньяка»: мошенники шантажировали новосибирский клуб проверками «Роспотребнадзора»

Мошенники угрожают заведениям внезапными проверками и требуют коньяк. Фото: предоставлены Платоном Гудковым // Мария Ленц

Новосибирец Платон Гудков предупредил о новом виде мошенничества среди рестораторов и организаторов вечеринок. Неизвестные звонят в заведение и шантажируют проверками «Роспотребнадзора», требуя 7 бутылок коньяка и конфеты.

Инцидент случился в пятницу, 19 декабря. Неизвестный позвонил в лофт-парк «Подземка» с московского номера и тревожным голосом предупредил о проверке «Роспотребнадзора». Якобы это московская акция и через час приедет комиссия из 7 мужчин.

Второй раз неизвестный перезвонил и сообщил: «чтобы пройти проверку на отлично, нужно подарить каждому по пакету с бутылкой коньяка и конфетами». Через несколько минут раздался третий звонок — человек предлагал приобрести пакеты с коньяком у управляющей «Калина Центра» и продиктовал мобильный телефон.

Собеседница по этому номеру предложила купить у нее 7 пакетов с коньяком и конфетами за 37200 рублей и перечислить эту сумму ей на карту. Женщина даже пообещала спуститься с пакетами ко входу.

— «Роспотребнадзор» никогда не предупреждает о проверках за час. Мы сразу проверили оба номера в приложение Gettcontact, пользователи уже окрестили их мошенниками, — рассказал КП-Новосибирс» арт-директор лофт-парка «Подземка» Платон Гудков.

Мужчина предупредил, что мошенники активизировались перед Новым годом. Его знакомым уже звонили и предлагали купить якобы «подарок для босса» и срочно перечислить деньги на карту.

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