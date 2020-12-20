С рожками и в чулочках: сибирячка устроила откровенную фотосессию к Рождеству

Сибирячка решила сделать эльфа Санта-Клауса вместо снегурочки. Фото: предоставлены Алисой Арефьевой

Сибирячка Алиса Арефьева сшила откровенный наряд эльфа Санта-Клауса к Рождеству и устроила откровенную фотосессию. Образ обошелся всего в три тысячи рублей: девушка доработала боди с глубоким декольте, надела чулки и розовые рога. За основу дизайнер взяла персонажа из популярной игры.

— Мне кажется, что идеальная снегурочка получается, если соединить любимого персонажа и новогодний костюм. Представьте эльфийку из игры Warcraft костюме снегурочки. Моя Ари, пожалуй, ближе к рождественскому эльфу Санта-Клауса. В целом за год стало больше качественного фотокосплея, в моду вошли откровенные наряды для фанатов и секси-образы, — рассказала КП-Новосибирск Алиса Арефьева.

Фанаты оценили рождественского эльфа в откровенном наряде:

— Великолепная, потрясающая, красивая и сексуальная, — написал индиец Надим Рахман.

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