Семья из Новосибирска стала обладателем премии «Во благо»

Награда в номинации «Благотворитель года» вручена Виктории Локтиной. Фото: Анастасия ПУТИНЦЕВА

Победителями премии в номинации «Благотворитель года» в этом году стали Виктория и Дмитрий Локтины - владельцы компании праздников «Удиви». На протяжении нескольких лет семья Локтиных помогает детям с ограниченными возможностями, малообеспеченным и многодетным семьям и тем, кто остался без попечения родителей.

Для семей с такими детьми Виктория и Дмитрий устраивают праздники, спектакли. Озорные клоуны, принцессы, сказочные животные дарят хорошее настроение всем зрителям, которые приходят на представление. Новый год - не исключение. В преддверии волшебного праздника артисты «Удиви» стараются подарить каждому зрителю настоящее чудо.

Виктория Локтина рассказывает, как им удается организовать для детей путешествие в новогоднюю сказку:

- На протяжении многих лет мы ставим спектакли: сказки, новогодние утренники. Мы договариваемся с Домом культуры, где будем проводить бесплатную елку, затем рассылаем по учреждениям приглашения на мероприятие.

Команда новогодних волшебников работает бесплатно. Директор локации, которую арендуют Локтины, диджей и звукооператор денег с организаторов тоже не берут. Небольшие расходы идут на транспорт, чтобы на празднике присутствовали дети, которые не могут прийти самостоятельно по ряду причин.

Участвовать в конкурсе «Во благо» Локтины не планировали. Виктория рассказала, как быстро были собраны документы для участия и как неожиданно для себя они стали одними из победителей в номинации «Благотворитель года».

- Участие в конкурсе для нас было неожиданностью, - призналась «КП» - Новосибирск» Виктория. - Цели победить мы для себя не ставили. Мы не хотели как-то громко заявлять о наших акциях, потому что занимаемся благотворительностью от души. Нам нравится дарить людям эмоции, праздник, чудо, которого не хватает в современной жизни.