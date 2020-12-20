Стоят и светятся: необычные столбы с новогодним дизайном появились в Академгородке

Необычные фонари умеют менять цвет. Фото: Татьяна ОСИПОВА.

Современное наружное освещение теперь радует глаз жителей Академгородка. Проект по установке необычных электрических опор реализуется здесь с 2018 года. Первые разноцветные столбы появились на улице Николаева, затем — на Ильича. А в этом году яркую компанию дополнили еще 60 опор на Университетском проспекте.

— Один из плюсов этих фонарей подсвечивается и сама опора, а не только лампочки. Причем опора может менять цвет: горит зеленым, синим, красным, желтым, — сообщает издание «Навигатор».

Специалисты, занимающиеся установкой, отмечают не только новогоднюю функцию фонарей. У них есть более практичные преимущества: антивандальность, простота в обслуживании и долговечность.

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