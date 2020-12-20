В Новосибирске за сутки коронавирусом заболели 169 человек: среди заразившихся - 9 детей

За сутки в регионе выявлено 169 новых случаев заболевания. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Оперативный штаб Новосибирской области опубликовал данные о ситуации с коронавирусом на 20 декабря. За минувшие сутки в регионе выявлено 169 новых случаев заболевания: среди них - девять детей.

— Сейчас в больницах региона находятся 34 ребенка с подозрением на коронавирус или подтвержденным диагнозом, — сообщает оперштаб. — Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска на сегодняшний день больше - 2279. человек.

Не отступает болезнь и в районах области. По официальным данным, в районные больницы госпитализированы 1292 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

С самого начала эпидемии врачи вылечили от коронавируса 21907 человек. За прошедшие сутки из больничных палат домой выписалось 109 пациентов.

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