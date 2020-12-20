В Новосибирске от коронавируса за сутки скончались 7 пациентов: самому старшему было 83 года

Еще семь человек умерли от коронавируса в регионе. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сегодня в воскресенье, 20 декабря, оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что за прошедшие сутки в регионе от коронавирусной инфекции скончалось еще семь человек.

— Это мужчины в возрасте 64 года, 71 год, 80 лет и женщины в возрасте 60 лет, 68 лет, 70 лет, 83 года. Всего в регионе от коронавируса умер 881 человек, — сообщили в оперштабе.

Как правило, справиться с болезнью сложнее всего пожилым людям. Медики ежедневно фиксируют летальные исходы у пациентов, которым уже за 60 лет. Течение коронавируса у таких людей осложняется наличием сопутствующих хронических заболеваний.

В настоящий момент в отделениях интенсивной терапии находится 175 человек. На ИВЛ — 39 пациентов.

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